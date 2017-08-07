Лавров проводит в Маниле переговоры с главой северокорейского МИД

МАНИЛА, 7 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в понедельник переговоры с главой МИД КНДР Ли Су Ёном на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

Лавров прибыл в воскресенье в столицу Филиппин, чтобы принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Министр уже провёл ряд двусторонних встреч, в том числе с главами внешнеполитических ведомств Турции, Китая и США. Тема ядерной проблемы Корейского полуострова стала наиболее обсуждаемой в ходе двусторонних и многосторонних встреч глав МИД.

В воскресенье глава МИД КНДР провел переговоры со своими коллегами из Китая и Южной Кореи. На встрече с южнокорейским министром Ли Ён Хо заявил, что предложениям Сеула по налаживанию диалога "не хватает искренности" в условиях санкционного давления на северокорейское государство.

Ранее южнокорейский лидер во время визита в Германию выдвинул так называемую "берлинскую инициативу", предложив возобновить переговоры между военными представителями Южной Кореи и КНДР, а также обмены по линии обществ Красного креста. Вслед за этим Сеул направил Пхеньяну конкретные предложения с датами переговоров, которые уже истекли, между тем положительного ответа от Северной Кореи так и не поступило.