Трамп и президент Южной Кореи назвали КНДР растущей угрозой

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре приветствовали резолюцию СБ ООН по санкциям против КНДР, лидеры двух стран назвали Пхеньян растущей угрозой, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.
Ранее СБ ООН ужесточил санкции против КНДР. По подсчетам американской стороны, которая была инициатором принятия резолюции, новые санкции позволят сократить внешнеторговую прибыль КНДР на 1 миллиард долларов в год, то есть примерно на треть.