Сеул заявил о недопустимости новой войны в Корее

ТОКИО, 7 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о недопустимости новой войны в Корее и призвал к урегулированию ситуации дипломатическим путем, передает в понедельник агентство Рёнхап.

"Вторая война на Корейском полуострове недопустима… Необходим мирный и дипломатический способ урегулирования", — приводит агентство слова Мун Чжэ Ина.

После подписания перемирия во время Корейской войны 1950-1953 годов США и КНДР формально находятся в состоянии войны. В последнее время на фоне наращивания ядерного и ракетного потенциала Пхеньяна, в Соединенных Штатах неоднократно заявляли о возможности превентивного удара по Северной Корее.