Губернатор Миннесоты назвал взрыв у мечети терактом

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Губернатор американского штата Миннесота Марк Дейтон назвал взрыв около мечети в пригороде Миннеаполиса "актом террора", пишет местное издание Star Tribune.

Дейтон посетил в воскресенье мечеть города Блумингтон, где днем ранее произошел взрыв. Тогда никто не пострадал.

"Какой ужасный, подлый, трусливый акт был совершен", — заявил Дейтон, также назвав атаку "преступлением на почве нетерпимости" и отметив, что подобного рода "гнусные" инциденты нетипичны для Миннесоты.

Ранее очевидцы сообщили, что взрывное устройство могли закинуть в мечеть через окно. По данным директора Американского общества мусульман Миннесоты Асада Замана, его могли кинуть из "фургона или грузовика". Организация объявила награду в 24 тысячи долларов за информацию, которая может привести к задержанию причастных.

В расследовании участвуют представители ФБР и управления по контролю за оборотом взрывчатых материалов (ATF).