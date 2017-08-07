МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Мозамбика Филипе Ньюси встретился с находившимся два года в горах Горонгоса главой оппозиции Афонсо Длакамой и обсудил возможность заключения мира, говорится в коммюнике президента страны.

"Два лидера обсудили следующие шаги в рамках мирного процесса, они надеются, что шаги будут завершены до конца года", — говорится в коммюнике президента.

Как отмечает агентство Франс Пресс, это первая встреча президента с главой оппозиции за последние два года. Она состоялась в горах Горонгоса, куда Длакама ушел в октябре 2015 года и где готовился к выборам 2019 года. Длакама ранее утверждал, что на него дважды совершали покушение.