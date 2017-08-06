Мадуро заявил, что двое напавших на военную базу в Венесуэле убиты

КАРАКАС, 6 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в результате нападения на военную базу "Парамакай" два человека погибли и один получил ранения.

"Десять атакующих, два были убиты огнем лояльных родине сил и один ранен… Из этих десяти нападавших девять — гражданские, а еще один — дезертировавший лейтенант", — заявил Мадуро.

Ранее сообщалось, что неизвестные совершили нападение на военную базу "Парамакай". Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал это терактом. Военные взяли ситуацию под контроль.

Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что нападение совершили "группа гражданских преступников, на которых была военная форма, и дезертировавший лейтенант".

СМИ также сообщили о распространившейся в интернете видеозаписи, на которой небольшая группа людей в военной форме заявляет о восстании в штате Карабобо на севере страны, в которой находится база "Парамакай". Некоторые из них держали в руках автоматы. Один из мужчин, назвавшийся капитаном Хуаном Кагварипано, заявил, что любое подразделение, которое не согласится с их призывом к восстанию, будет объявлено военной целью.