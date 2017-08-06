Мадуро заявил, что двое напавших на военную базу в Венесуэле убиты

КАРАКАС, 6 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в результате нападения на военную базу "Парамакай" два человека погибли и один получил ранения.
"Десять атакующих, два были убиты огнем лояльных родине сил и один ранен… Из этих десяти нападавших девять — гражданские, а еще один — дезертировавший лейтенант", — заявил Мадуро.
Ранее сообщалось, что неизвестные совершили нападение на военную базу "Парамакай". Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал это терактом. Военные взяли ситуацию под контроль.
Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что нападение совершили "группа гражданских преступников, на которых была военная форма, и дезертировавший лейтенант".