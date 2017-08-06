Польша не считает себя ответственной за недопуск России к проекту "Собибор"

ВАРШАВА, 6 авг – РИА Новости. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский считает, что ответственность за недопуск России к участию в проекте по обновлению музея — места памяти "Собибор" в Польше лежит не только на Варшаве.

Лагерь смерти Собибор функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв. Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея — места памяти в Собиборе в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры. Однако в июле поступило официальное сообщение из Варшавы, что на состоявшемся 12-13 июня заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в прежнем составе.

МИД РФ выразил разочарование в связи с таким решением и назвал отказ в присоединении России к участию в проекте "аморальным с точки зрения исторической правды".

"Собибор – это международный вопрос. Он зависит не только от Польши, потому что есть международный комитет, который управляет Собибором, и это не только ответственность Польши. Так что России надо спросить все остальные страны, которые занимаются Собибором", — сказал Ващиковский в интервью РИА Новости.

"Если я не ошибаюсь, в 2014 году мы пригласили Россию участвовать в его реставрации, но принятие решения — ответственность международного совета", — добавил он.

Ранее пресс-секретарь музея памяти жертв нацистского концлагеря Майданек Агенка Ковальчик-Новак сообщила РИА Новости, что археологические работы на территории бывшего концлагеря Собибор проводились с 2000 года. Было найдено в общей сложности около тысячи различных предметов, в том числе много вещей, принадлежавших привезенным сюда людям, в частности ключи, наперстки, очки, ложки, портсигары, машинки для бритья. Некоторые предметы произведены в Нидерландах или Франции, что указывает на страны, откуда в лагерь свозили людей. Были найдены также предметы, свидетельствующие, что в лагерь попадали дети, например, брошь с Микки Маусом или две металлические подвески с именами и датами рождения детей — Леа Юдит де ла-Пенха 11 мая 1937 года и Дидье Зак 23 февраля 1935 года.

Осенью 2014 года в результате археологических работ на территории бывшего концлагеря были обнаружены фундаменты зданий газовых камер. Предполагалось, что их должны были остеклить и представить в новом музее.