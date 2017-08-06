Ващиковский рассказал, почему в Польше разместили батальон НАТО

ВАРШАВА, 6 авг — РИА Новости. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский считает размещение бригады США и батальона НАТО в Восточной Европе реакцией на растущее военное присутствие РФ в регионе, заявил он в интервью РИА Новости.

"Это символ, это знак нашей решимости защищать нашу часть Европы. Мы присоединились к НАТО в 1999 году, 18 лет назад. В течение 17-18 лет на территории Польши, прибалтийских стран и восточного фланга не было сил НАТО. Контингенты альянса появились на нашей территории с начала этого года. Это не имеет какого-то существенного значения с точки зрения боевого потенциала. Это символы: батальон, американская бригада", — сказал министр.

По его словам "это символическое присутствие, демонстрирующее готовность к защите этой части НАТО в случае, если на территории Польши произойдет какой-либо инцидент, подобный крымскому".

"Мы реагируем на усиление военного присутствия России вокруг Польши. Это не мы создаем проблему, мы реагируем. Последние пару лет Россия усиливает военное присутствие вокруг Польши. В Калининградской области есть крупная военная база, там тысячи военных, тысячи единиц техники, ракетные установки "Искандер". Поэтому размещение американской бригады и батальона НАТО — это реакция на растущее военное присутствие России вокруг Польши", — отметил Ващиковский.

На саммите в Варшаве в 2016 году НАТО приняла решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать.