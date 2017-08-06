Польша не будет заботиться о памятниках красноармейцам, заявил Ващиковский

ВАРШАВА, 6 авг – РИА Новости. Польские власти не будут заботиться о памятниках, увековечивающих Красную армию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

"Мы будем заботиться о кладбищах, но мы не собираемся заботиться о памятниках, созданных и построенных коммунистической Польшей после Второй мировой войны, чтобы увековечить Красную армию", — сказал Ващиковский.

По его словам, международное право говорит, что польской стороне "полагается заботиться о кладбищах". "Но у нас нет ответственности за памятники, которые были созданы в течение коммунистического прошлого в Польше, чтобы увековечить Красную армию. Международное право ясно говорит об этом", — отметил он.

Он также заметил, что все подобные памятники созданы в городах, деревнях местными властями. Как указал Ващиковский, "ответственность местных властей в Польше, правительств городов и деревень решать вопрос о будущем этих памятников". "Если они хотят их разрушить – это ответственность местных властей. И эти памятники не охраняются международным правом и не охраняются двусторонними соглашениями между Польшей и Россией", — добавил он.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий.