В аэропорту Торонто два пассажирских самолета "сцепились крыльями"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Два пассажирских самолета "сцепились крыльями" в международном аэропорту Торонто, никто не пострадал, сообщает телеканал CBC со ссылкой на управление аэропортами города.

Инцидент с самолетом канадской Air Canada и воздушным судном польской LOT произошел в субботу. На борту канадского лайнера находились 286 пассажиров.

Польская авиакомпания сообщила, что самолет Air Canada, пытаясь встать на стоянке рядом с машиной LOT, задел ее и повредил ее крыло. Все произошло в тот момент, когда на рейс польской компании шла посадка пассажиров.

Представители обеих компаний сообщили, что начали расследование инцидента.