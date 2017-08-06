Глава МИД Польши заявил, что российско-белорусские учения пугают Варшаву

ВАРШАВА, 6 авг — РИА Новости. Польша будет внимательно следить за предстоящими российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017", но чрезвычайных мер принимать не собирается, заявил в интервью РИА Новости глава польского МИД Витольд Ващиковский.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

"Мы смотрим и внимательно следим, наблюдаем за ними с большой обеспокоенностью, потому что сценарий последний двух учений был немного пугающим для Польши. Из-за того, что часть сценария включала военный и ядерный удар по Польше, по Варшаве. Мы готовимся следить за этими учениями в сентябре. Но мы, конечно же, не будем предпринимать никаких чрезвычайных мер, — сказал он.

По его словам, в конце августа в Польшу прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг, и Варшава планирует обсудить эту тему с ним.

"Думаю, в этих российско-белорусских учениях нет необходимости, потому что у нас, у НАТО нет абсолютно никаких агрессивных намерений по отношению к РФ. Все наши доктрины — военная доктрина Польши и доктрины НАТО — оборонительные. Посмотрите на размещение наших войск, на их учебную деятельность – все это носит оборонительный характер, и у НАТО нет агрессивной доктрины, предусматривающей нападение, запугивание, угрозу России", — добавил Ващиковский.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что во время учений "Запад-2017" США вдвое увеличат в Литве число истребителей полицейского патрулирования. Кроме того, увеличится число военнослужащих, техники и кораблей. США разместят по роте военнослужащих в каждой из стран Балтии накануне учений "Запад-2017", сообщил, в свою очередь, американский посол в Эстонии Джеймс Мелвилл.

Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность в связи с предстоящими совместными белорусско-российскими учениями "Запад-2017". Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб является проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.