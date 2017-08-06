Глава МИД Польши считает, что Москва не собирается вести диалог с Варшавой

ВАРШАВА, 6 авг — РИА Новости. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский считает, что со стороны России нет никаких намерений вести двусторонний диалог с Польшей.

В интервью РИА Новости он указал, что "со стороны Польши нет никаких возражений относительно поддержания диалога с РФ, а со стороны России нет никакой намерений вести диалог с Польшей".

"Я работаю министром уже 21 месяц, и я не получал приглашения от Лаврова посетить Москву и поговорить с ним",- добавил глава польского МИД.

Он рассказал, что "два года назад, сразу после того, как партия "Право и справедливость" пришла к власти в Польше (в январе 2016)", он направил своего заместителя в Москву, "чтобы начать диалог с МИД РФ".

"Несколько дней назад другой мой заместитель направился в Москву, чтобы начать диалог о будущем сотрудничестве в рамках СБ ООН. Я с большим удовольствием получил письмо от министра Лаврова в прошлом месяце, когда он поздравил меня с избранием Польши в СБ ООН",- добавил глава польского внешнеполитического ведомства.

Он считает, что "ключи к улучшению отношений между Польшей и РФ лежат в Москве, а не Польше, а "все эти проблемы, возникшие между РФ и международным сообществом, были инициированы не Польшей, а РФ".