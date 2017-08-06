Минэнерго Украины: проблем с подготовкой к отопительному сезону нет

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Министр энергетики Украины Игорь Насалик заверил, что у страны нет никаких проблем с подготовкой к отопительному сезону.

Он отметил, что на сегодняшний момент объединенная энергосистема Украины по сравнению с маем 2016 года — "разные и по надежности, и по стабильности".

"Все генерации, которые есть на сегодняшний день, они работают с запасом, и нет никаких замечаний для того, чтобы у нас были какие-то проблемы — и к прохождению в том числе осенне-зимнего периода", — сказал Насалик в воскресенье вечером в интервью "Первому национальному" украинскому телеканалу.

По его словам, запасов угля на сегодня в стране в два раза больше, чем на это же время прошлого года, АЭС работают по графику.

"У меня нет никаких проблем в целом к прохождению осенне-зимнего периода, ремонтные графики у нас идут согласно плану. Мы стабильны и имеем большую шкалу мощности, чтобы реагировать на какие-либо вызовы", — сказал министр.

Также, по его словам, Украина накопила на сегодня 13,1 миллиарда кубов газа, тогда как в прошлом году на это время в ПХГ было около 9 миллиардов кубов.

Зимой украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В июле директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что действие чрезвычайных мер в энергетике на Украине прекращено с середины июля, к ним могут вернуться в октябре, если будут сорваны сроки поставок угля. Такие меры предусматривали в том числе возможные веерные отключения электричества из-за его дефицита, который мог возникать вследствие дефицита антрацита.

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