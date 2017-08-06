Минэнерго Украины: проблем с подготовкой к отопительному сезону нет

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Министр энергетики Украины Игорь Насалик заверил, что у страны нет никаких проблем с подготовкой к отопительному сезону.
Он отметил, что на сегодняшний момент объединенная энергосистема Украины по сравнению с маем 2016 года — "разные и по надежности, и по стабильности".
"Все генерации, которые есть на сегодняшний день, они работают с запасом, и нет никаких замечаний для того, чтобы у нас были какие-то проблемы — и к прохождению в том числе осенне-зимнего периода", — сказал Насалик в воскресенье вечером в интервью "Первому национальному" украинскому телеканалу.
По его словам, запасов угля на сегодня в стране в два раза больше, чем на это же время прошлого года, АЭС работают по графику.
"У меня нет никаких проблем в целом к прохождению осенне-зимнего периода, ремонтные графики у нас идут согласно плану. Мы стабильны и имеем большую шкалу мощности, чтобы реагировать на какие-либо вызовы", — сказал министр.
Также, по его словам, Украина накопила на сегодня 13,1 миллиарда кубов газа, тогда как в прошлом году на это время в ПХГ было около 9 миллиардов кубов.
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