В Польше рассказали, на каких условиях будут покупать газ у США

ВАРШАВА, 6 авг — РИА Новости. Решение об импорте американского сжиженного природного газа в Польше еще не принято, цена на него должна быть конкурентоспособной, заявил в интервью РИА Новости глава польского МИД Витольд Ващиковский.

"Мы еще не решили импортировать газ из США. Пару месяцев назад к нам поступил один или два танкера с сжиженным газом из США, это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из Соединенных Штатов. Это был успешный проект, однако сейчас мы просто ожидаем условий и контракта, будущего контракта", — сказал он.

"Мы будем, мы хотим, мы намерены импортировать газ из Соединенных Штатов с тем условием, что цена будет конкурентоспособной с той, что есть на газ от других поставщиков, таких как Катар или Россия. Пока газ из США значительно дороже. Однако если они предложат контракт, который сможет составить конкуренцию импорту газа из Катара или других регионов, мы можем рассмотреть его", — отметил польский министр.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша может стать хабом, через который американский СПГ поступал бы в страны Центральной и Восточной Европы. По его словам, эта тема поднималась на переговорах с Дональдом Трампом в начале июля.

Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром". В 2015 году на северо-западе страны был запущен СПГ-терминал мощностью 5 миллиардов кубометров в год. В июне 2016 года Варшава озвучивала планы, в соответствии с которыми СПГ-терминал и газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит стране независимость от поставок газа "с востока" до 2022 года.