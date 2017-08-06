Минэнерго Украины не исключило "технической неготовности" к транзиту газа

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа из-за недостатка инвестиций, заявил глава украинского Минэнерго Игорь Насалик.

На днях руководство "Укртрансгаза" обвинило "Нафтогаз" в том, что компания не заинтересована в инвестициях в ГТС Украины якобы из-за рисков, связанных со строительством Россией газопроводов в обход Украины. Такая политика якобы может негативно отразиться на подготовке страны к зиме.

Глава Минэнерго позицию "Укртрансгаза" поддержал. "Я считаю бестолковой политику "Нафтогаза" относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК "Нафтогаз Украины" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа", — сказал Насалик в интервью украинскому "Первому национальному" телеканалу.

"Если она (ГТС. — Прим. ред.) будет не готова, это будет катастрофа", — заявил министр.

При этом он отметил, что сейчас подготовка энергетического сектора к зиме идет по плану. "У меня нет проблем в целом к прохождению осенне-зимнего периода", — добавил Насалик.

Ранее "Газпром" сократил транзит газа через территорию Украины, переведя часть поставок на трубопровод OPAL. Возможные потери Киева, который за счет OPAL может лишиться около 20% годового транзита, оцениваются в 400 миллионов долларов.