Иранские военные ликвидировали двух террористов на северо-западе страны

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Иранские военнослужащие уничтожили двоих и ранили четверых боевиков неназванной террористической группировки на северо-западе Ирана, передает агентство Tasnim со ссылкой на командующего сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Столкновения произошли в провинции Западный Азербайджан, которая граничит с Турцией и Ираком.

По словам бригадного генерала Мохаммада Пакпура, у боевиков были конфискованы военные материалы, оружие, боеприпасы и военная техника.