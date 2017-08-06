Иранские военные ликвидировали двух террористов на северо-западе страны

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Иранские военнослужащие уничтожили двоих и ранили четверых боевиков неназванной террористической группировки на северо-западе Ирана, передает агентство Tasnim со ссылкой на командующего сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Столкновения произошли в провинции Западный Азербайджан, которая граничит с Турцией и Ираком.
По словам бригадного генерала Мохаммада Пакпура, у боевиков были конфискованы военные материалы, оружие, боеприпасы и военная техника.