Из "Града" по радикалам: в ДНР заявили об ударе ВСУ по "Правому сектору"*

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. На мариупольском направлении украинские военные нанесли удар по позициям, занимаемым "Правым сектором"*, сообщило оперативное командование самопровозглашенной ДНР.
Силы ВСУ, расположенные возле населенного пункта Заможнее, в 13:00 обстреляли позиции радикалов "Правого сектора"* в районе села Пищевик из систем залпового огня "Град", уточнил представитель ДНР.
Обстрел села на юге ДНР
Помимо позиций "Правого сектора", ВСУ в воскресенье также обстреляли село Запорожец на юге ДНР. В результате обстрела семь домов были повреждены, а двое местных жителей получили психологические травмы.
"В течение часа артиллерия 59-й бригады ВСУ двенадцатью снарядами калибром 152 миллиметра осуществляла провокационные обстрелы по территории ДНР", — заявил представитель оперативного командования Донецкой народной республики.
По словам представителей оперативного командования, обстрел украинские военные вели с тех же позиций, откуда ранее был нанесен удар из РСЗО "Град" по силам "Правого сектора"*.
200 снарядов, 50 нарушений прекращения огня
Всего за сутки силовики выпустили по территории самопровозглашенной ДНР около 200 мин и снарядов, сообщил в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"На донецком направлении по 14 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено четыре артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, а также 105 мин калибром 120 миллиметров и 42 мины калибром 82 миллиметра", — сказал он.
Предупреждения о провокациях
"Замыслом "режиссеров" из командования АТО предусматривается осуществление массированного артиллерийского обстрела одного из близлежащих населенных пунктов в ближайшие дни, с последующей демонстрацией привезенных трупов и обвинением ДНР в преступных действиях, в результате которых погибли люди", — заявили в оперативном командовании.
О росте числа провокаций в Донбассе, организованных украинскими силовиками, рассказал и заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. "Они пытаются вызвать ответный огонь наших подразделений, грубо нарушая перемирие", — подчеркнул он.
Подготовка диверсантов
Он уточнил, что подготовка диверсантов проходит на территории бывшего пионерского лагеря "Березка", где их обучают навыкам изготовления самодельных взрывных устройств и минно-взрывному делу
Появление "Правого сектора"*
В понедельник замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в подконтрольные Киеву города под Донецком прибыли бойцы экстремистской организации "Правый сектор"*.
"Командование так называемой "АТО" направляет в проблемные районы бандформирования радикальных националистов для поддержания напряженности. Так, в районы Авдеевки и Марьинки отмечено прибытие взводов "Правого сектора", которые, в отличие многих украинских солдат, с большим желанием продолжают геноцид и уничтожение населения Донбасса", — заявил он.
"Правый сектор" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.
В ноябре 2014 года Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
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