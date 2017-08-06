Из "Града" по радикалам: в ДНР заявили об ударе ВСУ по "Правому сектору"*

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. На мариупольском направлении украинские военные нанесли удар по позициям, занимаемым "Правым сектором"*, сообщило оперативное командование самопровозглашенной ДНР.

Силы ВСУ, расположенные возле населенного пункта Заможнее, в 13:00 обстреляли позиции радикалов "Правого сектора"* в районе села Пищевик из систем залпового огня "Град", уточнил представитель ДНР.

Обстрел села на юге ДНР

Помимо позиций "Правого сектора", ВСУ в воскресенье также обстреляли село Запорожец на юге ДНР. В результате обстрела семь домов были повреждены, а двое местных жителей получили психологические травмы.

"В течение часа артиллерия 59-й бригады ВСУ двенадцатью снарядами калибром 152 миллиметра осуществляла провокационные обстрелы по территории ДНР", — заявил представитель оперативного командования Донецкой народной республики.

По словам представителей оперативного командования, обстрел украинские военные вели с тех же позиций, откуда ранее был нанесен удар из РСЗО "Град" по силам "Правого сектора"*.

200 снарядов, 50 нарушений прекращения огня

Украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе 52 раза за сутки, обстреляв 20 населенных пунктов на территории самопровозглашенной республики. При обстрелах силы ВСУ применяли артиллерию, минометы, гранатометы, стрелковое оружие, а также БТР и БМП, заявили в ДНР в воскресенье.

Всего за сутки силовики выпустили по территории самопровозглашенной ДНР около 200 мин и снарядов, сообщил в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На донецком направлении по 14 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено четыре артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, а также 105 мин калибром 120 миллиметров и 42 мины калибром 82 миллиметра", — сказал он.

Предупреждения о провокациях

В субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о готовящейся провокации со стороны ВСУ. По словам представителей ДНР, в район Красноголовки для этой провокации силовики доставили два рефрижератора с человеческими трупами.

"Замыслом "режиссеров" из командования АТО предусматривается осуществление массированного артиллерийского обстрела одного из близлежащих населенных пунктов в ближайшие дни, с последующей демонстрацией привезенных трупов и обвинением ДНР в преступных действиях, в результате которых погибли люди", — заявили в оперативном командовании.

О росте числа провокаций в Донбассе, организованных украинскими силовиками, рассказал и заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. "Они пытаются вызвать ответный огонь наших подразделений, грубо нарушая перемирие", — подчеркнул он.

Подготовка диверсантов

Басурин также сообщил, что в городе Курахово, находящемся под контролем ВСУ, иностранные инструкторы готовят украинских диверсантов для заброски на территорию Донецкой народной республики и организации террористических актов.

Он уточнил, что подготовка диверсантов проходит на территории бывшего пионерского лагеря "Березка", где их обучают навыкам изготовления самодельных взрывных устройств и минно-взрывному делу

Появление "Правого сектора"*

В понедельник замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в подконтрольные Киеву города под Донецком прибыли бойцы экстремистской организации "Правый сектор"*.

"Командование так называемой "АТО" направляет в проблемные районы бандформирования радикальных националистов для поддержания напряженности. Так, в районы Авдеевки и Марьинки отмечено прибытие взводов "Правого сектора", которые, в отличие многих украинских солдат, с большим желанием продолжают геноцид и уничтожение населения Донбасса", — заявил он.

"Правый сектор" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.

В ноябре 2014 года Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

* Экстремистская организация, запрещена в России.