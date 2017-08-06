В Минобороны Венесуэлы рассказали, кто совершил нападение на военную базу

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ответственность за нападение на военную базу в Венесуэле несет группа гражданских лиц, заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

"Эта акция была совершена группой гражданских преступников, на которых была военная форма, и дезертировавшим лейтенантом", — говорится в сообщении министра.

"Часть группы смогла похитить оружие, государственные службы безопасности сейчас их активно ищут ", — добавил Лопес.

По данным портала Infobae, в видеообращении командующий Боливарианскими сухопутными силами генерал-майор Хесус Суарес Чоурио сообщил о погибшем и раненом.

Ранее сообщалось, что неизвестные совершили нападение на военную базу Парамакай (Paramacay). Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал случившееся терактом. Военные приняли оперативные меры и взяли ситуацию под контроль.

Также СМИ сообщили о распространившейся в интернете видеозаписи, на которой небольшая группа людей в военной форме заявляет о восстании в штате Карабобо на севере страны. Некоторые из них держали в руках автоматы. Один из мужчин, назвавшийся капитаном Хуаном Кагварипано (Juan Caguaripano), заявил, что любое подразделение, которое не согласится с их призывом к восстанию, будет объявлено военной целью.