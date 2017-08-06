Египетские военные уничтожили двух террористов на севере Синая

КАИР, 6 авг — РИА Новости. Египетские военные в воскресенье уничтожили двух экстремистов на севере Синайского полуострова, сообщил официальный представитель ВС страны Тамер ар-Рифаи.

В заявлении спикера армии отмечается, что радикалов ликвидировали на границе с сектором Газа после обнаружения секретного тоннеля террористов.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.