Пенс назвал отвратительной статью о том, он собирается в президенты

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вице-президент США Майк Пенс опроверг публикацию New York Times, в которой утверждалось, что он собирается баллотироваться в президенты на выборах 2020 года.

Газета утверждает, что многочисленные помощники Пенса ищут спонсоров для его предвыборной кампании в президенты, а сам Пенс "выстраивает собственную политическую базу". Если бы публикация оказалась правдой, то Пенс либо не является лояльным президенту Дональду Трампу и хочет бросить ему вызов после первого срока, либо ждет, что Трамп по тем или иным причинам не захочет или не сможет выдвигаться на второй срок.

"Сегодняшняя статья в New York Times отвратительна и оскорбительна для меня, моей семьи и всей моей команды. Заявления в этой статье категорически неверны — это последняя в череде попыток СМИ разделить нынешнюю администрацию", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Пенса.

"С какими бы фейковыми новостями мы ни сталкивались, вся моя команда сосредоточит усилия на продвижении повестки дня президента и его переизбрании в 2020 году. Любые другие предположения смешны и абсурдны", — подчеркнул Пенс.

Вице-президенты США нередко баллотируются на пост главы государства, но по традиции лишь после того, как действующий президент пробудет у власти два срока либо откажется или не сможет баллотироваться на второй срок. На протяжении американской истории четырнадцать вице-президентов стали президентами, в том числе Джордж Буш-старший, Джеральд Форд, Ричард Никсон, Линдон Джонсон, Теодор Рузвельт и Томас Джефферсон.