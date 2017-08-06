МИД Японии призвал усилить давление на КНДР, а не вести с Пхеньяном диалог

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Японии, комментируя новые санкции СБ ООН против КНДР, призвал усилить давление на Пхеньян, а не вести диалог с северокорейскими властями, передает агентство Рейтер.

"Сейчас не время для диалога, а время усилить эффективное давление на Северную Корею, чтобы они пошли на конкретные действия для денуклеаризации", — заявил представитель ведомства Тосихидэ Андо.

СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.