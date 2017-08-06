Более 150 тысяч французов подписали петицию против жены Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит после церемонии инаугурации в Париже. Архивное фото.

Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит после церемонии инаугурации в Париже. Архивное фото.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Более 150 тысяч французов подписали петицию против предоставления жене президента страны Брижит Макрон официального статуса первой леди, пишет издание Huffington Post.

В ходе предвыборной кампании Эммануэль Макрон утверждал, что в случае победы его супруга будет играть "общественную роль", подчеркивая, что это "не будет оплачиваться из средств налогоплательщика". Сейчас вопрос о статусе первой леди направлен на рассмотрение Национальному собранию Франции, напоминает Huffington Post.

В тексте петиции организатор кампании Тьерри Поль Валетт, возглавляющий общественное движение "Национальное равенство", подчеркнул, что у Брижит Макрон есть два или три помощника, два секретаря и два сотрудника службы безопасности. По его мнению, этого вполне достаточно. "Не существует ни одной причины, по которой супруга главы государства могла бы получать деньги из государственных средств", — считает он.

Текст петиции был размещен инициаторами кампании на сайте change.org. Документ, собравший на воскресенье более 150 тысяч подписей, адресован президенту Эммануэлю Макрону и главе правительства Эдуару Филиппу.