В Италии открыли памятник погибшему в Сирии офицеру Прохоренко

РИМ, 6 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, весной 2016 года погибшему при выполнении боевого задания в Сирии, открыли в итальянском городе Вальи-Сотто.

Мраморная скульптура изображает военнослужащего, опершегося на каменную глыбу, в полной боевой экипировке. По замыслу создателей, Прохоренко запечатлен за несколько мгновений до авиаудара российских ВКС, который он вызвал на себя, оказавшись в окружении террористов в окрестностях Пальмиры.

"Мы очень ценим политику, которую проводит президент России Владимир Путин в плане борьбе с ИГ (Запрещенной в РФ террористической организацией — ред.). И было справедливо отдать почести солдату, который отдал свою жизнь ради всех нас, потому что ИГ — это настоящая мировая угроза. Этот герой, чтобы не попасть в руки головорезов, предпочел погибнуть от огня своих. Его поступком может гордиться весь мир", — заявил РИА Новости мэр Вальи-Сотто Марио Пулья.

Как сообщил РИА Новости один из присутствующих на мероприятии, на церемонию открытия памятника пришли более 100 человек, среди которых представители властей коммуны, местные жители и российские дипломаты.

По его словам, монумент изготовлен из того же местного белого мрамора, который применялся при строительстве Зала аудиенций Павла VI в Ватикане. Использование мрамора, который добывается в карьерах в окрестностях Вальи-Сотто, позволило снизить стоимость изготовления памятника с 80-100 тысяч евро в несколько раз.

"Мы пригласили французского скульптора, от которого требовалось изготовить памятник вручную, а не при помощи машин, и ему удался настоящий шедевр", — сказал глава тосканского города.

Памятник открыт в Парке чести и бесчестия, который ежегодно посещают 200 тысяч человек. В парке возле знаменитого подвесного моста через озеро уже находятся скульптуры итальянского телохранителя Фабрицио Кватрокки, погибшего в заложниках в Ираке, и капитана Франческо Скеттино, действия которого привели к крушению круизного лайнера Costa Concordia.

"Двухметровая статуя изображает Прохоренко в каске и с автоматом, всматривающегося в небо в ожидании своих самолетов, которые должны нанести авиаудар по его позиции. Мы планируем также изготовить три миниатюрные копии памятника, которые передадим через сотрудников российской дипмиссии послу в Риме, президенту России и родственникам Прохоренко", — сказал Пулья.

Министерство обороны РФ 24 марта 2016 года сообщило о гибели 25-летнего российского офицера спецназа в Сирии. Старший лейтенант Александр Прохоренко погиб во время наведения авиаударов по террористам близ Пальмиры. Офицер вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание героя России. Тело погибшего офицера Прохоренко было доставлено в Россию, офицер был похоронен в селе Городки Тюльганского района.

*Террористическая организация, запрещена в России.