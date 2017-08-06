В Китае считают, что односторонние санкции не решат проблему КНДР

ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Глава МИД Китая Ван И заявил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что односторонние санкции не способны решить проблему Корейского полуострова, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

"Китай на основе принципов справедливости, объективности и ответственности прилагает огромные усилия для урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Бесконечное введение санкций не является решением. Мы надеемся, что США серьезно рассмотрят инициативу "двойного замораживания", предложенную ранее Пекином", — заявил Ван И в ходе встречи "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

Китай ранее выступил с инициативой о "двойном замораживании" — ракетно-ядерных экспериментов КНДР и американо-южнокорейских военных учений — и "параллельном продвижении" к денуклеаризации и созданию системы мира и безопасности в регионе.

Ван И также высказался против введения США односторонних санкций в отношении ряда китайских предприятий, экономически поддерживающих КНДР.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против небольших китайских банков и других организаций, ведущих бизнес с КНДР. Ограничительные меры могут быть приняты в течение следующих недель и затронут малые финансовые институты, которые связаны с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.