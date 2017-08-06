Минюст США уверяет, что не будет преследовать журналистов за утечки

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Первый заместитель генпрокурора — главы министерства юстиции США Род Розенстайн заявил в воскресенье, что власти не будут преследовать журналистов за утечки.

"Наша цель — авторы утечек, а не журналисты. Мы не преследуем журналистов, которые выполняют свою работу", — сказал Розенстайн в эфире Fox News. При этом он допустил, что "при определенных обстоятельствах" журналисты все же могут нарушать закон, и за это им придется отвечать.

СМИ в США регулярно публикуют утечки из Белого дома и министерств, ссылаясь на анонимные источники. Помимо неподтвержденных слухов, в прессе оказались документы, включая транскрипты разговоров президента Дональда Трампа с иностранными лидерами.

Генпрокурор Джефф Сешнс провел в пятницу пресс-конференцию, на которой обещал ужесточить борьбу с утечками. Он не сообщил о раскрытии каких-либо дел, но отметил, что расследований в последнее время стало намного больше. По его словам, минюст пересматривает правила выдачи повесток СМИ для принудительной дачи показаний. Журналисты опасаются, что власти станут активно требовать от них раскрытия источников. Администрация Трампа ссылается на то, что утечки — угроза национальной безопасности.