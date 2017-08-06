Минюст США уверяет, что не будет преследовать журналистов за утечки

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Первый заместитель генпрокурора — главы министерства юстиции США Род Розенстайн заявил в воскресенье, что власти не будут преследовать журналистов за утечки.
"Наша цель — авторы утечек, а не журналисты. Мы не преследуем журналистов, которые выполняют свою работу", — сказал Розенстайн в эфире Fox News. При этом он допустил, что "при определенных обстоятельствах" журналисты все же могут нарушать закон, и за это им придется отвечать.
СМИ в США регулярно публикуют утечки из Белого дома и министерств, ссылаясь на анонимные источники. Помимо неподтвержденных слухов, в прессе оказались документы, включая транскрипты разговоров президента Дональда Трампа с иностранными лидерами.