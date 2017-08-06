Во Франции полицейский убил двух человек, находясь на больничном

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сотрудник криминального отдела полиции французского города Тулон убил двух человек, в том числе любовника собственной жены, находясь при этом на больничном, пишет газета Parisien.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Мужчина ворвался в дом предполагаемого любовника своей жены и убил двух пожарных, после чего покончил с собой. Об инциденте сообщили свидетели в районе 2.00 (3.00 мск).

По данным издания, мужчина находился на больничном, но имел при себе служебное оружие. Жена полицейского на месте инцидента не присутствовала.