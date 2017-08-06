Украинские силовики обстреляли село на юге ДНР, повреждено 7 домов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (41)

Снаряд на территории территорию Донецкой фильтровальной станции на линии соприкосновения в Донбассе

Снаряд на территории территорию Донецкой фильтровальной станции на линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Запорожец на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, повреждено семь домов, заявили в оперативном командовании ДНР.

"В течение часа артиллерия 59-й бригады ВСУ 12 снарядами калибром 152 миллиметра осуществляла провокационные обстрелы по территории ДНР", — сказал в воскресенье журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, в результате обстрелов в селе Запорожец на юге ДНР повреждено семь домов.

"Серьезные психологические травмы получили двое мирных жителей", — добавили в оперативном командовании.

В ведомстве отметили, что обстрел велся с позиций украинских силовиков в районе Заможного, откуда ранее был открыт огонь из РСЗО "Град" по позициям запрещенного в России подразделения "Правый сектор".

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что днем в воскресенье украинские силовики открыли огонь из РСЗО "Град" по позициям "Правого сектора".