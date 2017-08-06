Около 50 человек погибли за три дня боев на йеменско-саудовской границе

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Жертвами боев между правительственными силами Йемена и повстанцами-хуситами недалеко от границы с Саудовской Аравией стали за последние три дня около 50 человек с двух сторон, сообщил агентству Синьхуа местный военный источник.

По информации агентства, правительственные силы в четверг начали наступление на позиции повстанцев-хуситов в районе порта Миди на Красном море. Поддержку им оказала пограничная артиллерия Саудовской Аравии и авиация возглавляемой ей коалиции.

Как отмечает агентство, коалиция нанесла не менее 20 авиаударов по позициям хуситов, в результате боев за три дня погиб 31 повстанец и 17 йеменских солдат.

Источник сообщил, что армия стремится захватить позиции хуситов в районе и продвинуться к побережью севернее стратегически важного порта Ходейда.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.