Силовики выпустили по ДНР около 200 снарядов за сутки, заявил Басурин

ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике около 200 мин и снарядов за сутки, повреждено семь домов, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"На донецком направлении по 14 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено четыре артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, а также 105 мин калибром 120 миллиметров и 42 мины калибром 82 миллиметра", — сказал в воскресенье Басурин.

По его словам, по населенным пунктам на мариупольском направлении украинские силовики выпустили 50 мин.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка повреждения получили семь домов по улицам Энгельса, Вахрушева и Тимура", — добавил Басурин.

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