Косачев назвал санкции против КНДР сигналом сторонникам военного решения

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Санкции в отношении КНДР — это сигнал для всех, кто спекулировал военным решением северокорейской проблемы под предлогом, что РФ и Китай якобы не способны договориться, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Единогласно одобренная Советом Безопасности ООН резолюция, предусматривающая введение дополнительных санкций против КНДР, на деле – сигнал отнюдь не только Пхеньяну. Это очень убедительное послание и всем тем, кто последнее время нагнетал обстановку вокруг северокорейской проблемы, спекулировал ее военным решением под тем предлогом, что Россия и Китай якобы недоговороспособны", — сказал Косачев журналистам.

По его словам, этот аргумент теперь лишен оснований. "А значит, подвешенными оказываются и все односторонние меры против КНДР в обход или свыше тех, что согласованы в Совбезе", — подчеркнул сенатор.

Косачев выразил сожаление в связи с тем, что пресс-секретарь администрации президента США уже заявила, что Дональд Трамп вместе с союзниками продолжит повышать экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян, чтобы "покончить с его угрожающим и дестабилизирующим поведением". "Угрожающего и дестабилизирующего поведения не должно быть с обеих сторон", — подчеркнул политик.

По его словам, члены Совета Безопасности ООН убедительно продемонстрировали, что они прекрасно осознают наличие проблемы, готовы ее решать и вполне открыты для диалога и разумных аргументов. "Но международные санкции имеют смысл и силу только тогда, когда они согласованы всеми ключевыми мировыми игроками, а не являются расправой над теми, кто стоит на пути к однополярному миру", — сказал парламентарий.

"В этом смысле определенную обеспокоенность вызывает тот факт, что не получил поддержки со стороны США предложенный Россией пункт проекта резолюции, в котором подтверждалось, что, принимая ее, члены СБ ООН не ставят своей задачей свержение действующего строя КНДР, насильственного объединения полуострова или военной интервенции в эту страну", — пояснил законодатель.

Он добавил, что в любом случае санкции не самоцель. "И они не возымеют эффекта, если Пхеньян по-прежнему будет чувствовать себя под нарастающей угрозой. Наша общая задача – вернуться за стол переговоров. Шанс на это есть, и уверен, что в КНДР это понимают", — отметил Косачев. Но теперь, по его словам, нужна грамотная пошаговая стратегия по иранской модели с выходом на большое соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Амбициозная задача, но без нее, без стратегической цели, любые шаги бессмысленны", — подчеркнул сенатор. Он также добавил, что есть силы, которые весьма заинтересованы в том, чтобы показать неспособность международного сообщества договариваться и действовать, что развязывало бы руки для односторонних мер. "Нет, за стол переговоров нужно усаживать все стороны без исключения", — заключил глава комитета СФ.

СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.