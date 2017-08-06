АСЕАН утвердилась в качестве авторитетного объединения, считает Лавров

Сергей Лавров во время пресс-похода по итогам встреч на полях АСЕАН в Маниле. 6 августа 2017

Сергей Лавров во время пресс-похода по итогам встреч на полях АСЕАН в Маниле. 6 августа 2017

МАНИЛА, 6 авг — РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) утвердилась в качестве авторитетного регионального объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"АСЕАН уверенно утвердился в качестве авторитетного регионального объединения", — сказал он в ходе совещания Россия-АСЕАН в воскресенье в Маниле.

По словам главы МИД РФ, Россия уверена, что "реализация намеченных до 2025 года планов развития сообщества АСЕАН, укрепление его внутренней взаимосвязанности будет способствовать консолидации позиции разветвленной системы региональных интеграционных механизмов".

"Рассчитываем, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс выполнению договоренностей, которые были достигнуты на Сочинском саммите Россия — АСЕАН в мае 2016 года, которые нацелены на то, чтобы вывести наши отношения на стратегический уровень", — отметил глава МИД РФ.

В Маниле в воскресенье проходит ряд мероприятий по линии АСЕАН, в том числе седьмая встреча министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита и 24-й региональный форум АСЕАН по безопасности. Ключевыми темами встреч в столице Филиппин стали вопрос вокруг КНДР и противоречия по Южно-Китайскому морю.

В АСЕАН входят Таиланд, Индонезия, Малайзия, Бруней, Филиппины, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Сингапур.