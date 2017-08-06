В Венесуэле произошло нападение на военную базу

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Венесуэле произошло нападение на военной базу, несколько человек арестованы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на венесуэльского чиновника.

По словам первого вице-президента правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, "террористическое" нападение произошло на военной базе Парамакай (Paramacay). Кабельо написал в Twitter, что военные предприняли оперативные меры, чтобы взять ситуацию на базе под контроль.

По данным агентства, ранее появилось видео, на котором небольшая группа людей в военной форме заявляет о восстании в штате Карабобо на севере страны. Некоторые из них держали в руках автоматы. Один из мужчин на видеозаписи, назвавшийся капитаном Хуаном Кагварипано, заявил, что любое подразделение, которое не согласится с их призывом к восстанию, будет объявлено военной целью.