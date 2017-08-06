Саргсян и Роухани обсудили переговоры между ЕАЭС и Ираном по ЗСТ

ЕРЕВАН, 6 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Президенты Армении и Ирана Серж Саргсян и Хасан Роухани обсудили в воскресенье в Тегеране ход переговоров о заключении соглашения по зоне свободной торговле между ИРИ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщила пресс-служба главы армянского государства.

"Стороны придали важность переговорам вокруг соглашения о свободной торговле между Исламской Республикой Иран и ЕАЭС. Президент Ирана отметил, что в этом направлении уже сделаны существенные шаги, подчеркнув, что … соглашение … будет достаточно эффективным", — говорится в сообщении.

Саргсян отправился в Тегеран с рабочим визитом в субботу для участия в церемонии инаугурации президента ИРИ. "В ходе встречи … Роухани выразил надежду, что визит Саргсяна придаст новый импульс развитию и расширению двусторонних отношений с учетом армяно-иранской историко-культурной общности", — говорится в сообщении.

"Главы государств отметили важность осуществления крупных программ в ряде отраслей и реализации новых и перспективных проектов. Были рассмотрены вопросы, касающиеся взаимодействия в газовой, электроэнергетической, транспортной и коммуникационной сферах, в том числе использования транспортных и транзитных путей по территории Армении и Ирана, связывающих Персидский залив с Черным морем. Была отмечена важность развития сотрудничества в трехстороннем формате между Ираном, Арменией и Туркменистаном в газовой сфере", — отмечается в сообщении.

Роухани высоко оценил инициированную Арменией отмену въездных виз между двумя странами, что, по его словам, явилось важным шагом к расширению деловых связей, стимулированию экономической и инвестиционной деятельности, развитию туризма.

"Собеседники коснулись также вопросов региональной безопасности, в том числе переговорного процесса по решению карабахской проблемы. Саргсян представил нынешнюю ситуацию и позицию Армению по мирному разрешению проблемы в рамках Минской группы ОБСЕ. Президент Ирана отметил, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно политическим путем", — говорится в сообщении.