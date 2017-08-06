Лавров разъяснил Тиллерсону причину ответных мер России на санкции США

МАНИЛА, 6 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с ним поднял вопрос об ответных мерах Москвы на антироссийские санкции и получил разъяснения.
Встреча министров прошла на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
США на этой неделе ввели самые масштабные за последние три года ограничительные меры, направленные, в том числе, против российского энергетического сектора.
Москва назвала такие действия хамством и началом торговой войны и ввела контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России на 755 человек — до 455. Именно столько российских сотрудников сейчас работает в посольствах и консульствах в США. При этом в Москве подчеркивали, что не указывают Вашингтону, кто именно из дипперсонала должен прекратить работу в России.