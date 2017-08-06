Лавров обсудил с Тиллерсоном сотрудничество в сфере кибербезопасности

МАНИЛА, 6 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном напомнил ему о необходимости наладить сотрудничество между двумя странами в области кибербезопасности.

"Обсудили наше взаимодействие по другим направлениям. Мы напомнили о пониманиях, которые были достигнуты на встрече президентов России и США в Гамбурге (Владимира Путина и Дональда Трампа — ред.), в том числе о необходимости наладить сотрудничество в сфере кибербезопасности, борьбы с киберпреступностью, предотвращения киберпреступлений, а также вопросы, которые касаются наших контактов по различным международным проблемам — Северная Корея и ядерная проблема Корейского полуострова, тоже была одной из центральных", — сказал Лавров журналистам.

По его словам, в Москве исходят из того, что "контакты по этой проблеме между госдепартаментом и МИД были бы полезными, к таким контактам мы открыты и рассчитываем, что это будет встречено с взаимностью".

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели первую встречу 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Президент РФ на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по этому вопросу, которая будет создана двумя странами, исключит в будущем какие-либо спекуляции.