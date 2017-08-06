Посол Украины в ФРГ призвал исключить лидера Scooter из жюри ТВ-шоу

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал организаторов немецкого шоу "Германия ищет суперзвезду" исключить из состава жюри солиста Scooter Эйч Пи Бакстера после выступления его группы в Крыму.
Группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила 4 августа перед многотысячной аудиторией фестиваля #ZBFest в Балаклаве. Музыканты представили на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу, исполнили все свои известные хиты и пообещали крымчанам "увидеться в следующий раз". Украинская прокуратура открыла уголовное дело против музыкантов за посещение полуострова без разрешения Киева, им грозит до восьми лет заключения.
2/2 Закликав організаторів 🇩🇪кастинг-шоу #DSDS виключити з жюрі H.P.Baxxter, який злісно порушує закони іншої державиhttps://t.co/7w64SCrKXF pic.twitter.com/efoi3tHLb9— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 5 августа 2017 г.