В Саудовской Аравии ликвидировали подозреваемого в терроризме

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Один террорист ликвидирован, двое задержаны в ходе рейда служб безопасности Саудовской Аравии в Восточной провинции, пишет газета Gulf Daily News.

Как сообщают местные СМИ, силы безопасности провели рейд в связи с многочисленными нападениями на полицейских в городе Сайхат. В ходе операции были задержаны два человека, третий подозреваемый в терроризме ликвидирован ответным огнем в столкновении с силовиками.

Отмечается, что группа террористов хотела предоставить боевикам материально-техническую поддержку и информацию о местонахождении сил безопасности королевства.