Пост директора по коммуникациям Белого дома может занять помощник Трампа

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Кандидатура помощника президента США Дональда Трампа Стивена Миллера рассматривается на пост директора по коммуникациям Белого дома после увольнения с этой должности Энтони Скарамуччи, сообщает сетевое американское издание Axios со ссылкой на источники в команде президента.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщал, что глава аппарата Белого дома Джон Келли рассматривает кандидатуру официального представителя МВБ США Дэвида Лэпана на пост директора по коммуникациям Белого дома.

По данным источников издания, Миллер не является главным претендентом на этот пост. При этом, как отмечается, помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон одобряет идею назначения Миллера.

Ранее Миллер рассказывал журналистам о предложенной Трампом реформе иммиграционной системы, после чего он и журналист CNN Джим Акоста поспорили, знают ли мигранты в США английский язык.

Экс-директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи был уволен в понедельник, на 11-й день после своего назначения. Увольнение состоялось по требованию нового руководителя аппарата Белого дома Джона Келли. По мнению ряда американских СМИ, Скарамуччи инициировал уход с постов руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса и пресс-секретаря президента США Шона Спайсера.