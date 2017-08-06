Боевики ИГ* и "Талибана"* казнили в Афганистане около 40 человек

КАБУЛ, 6 авг — РИА Новости. Боевики террористических группировок "Исламское государство"* и "Талибана"* расстреляли в афганской северной провинции Сари-Пуль около 40 человек, ранее взятых в плен, заявил РИА Новости представитель губернатора провинции Забихулла Амани.

Расстрел произошел недалеко от района Мирза Оланг, где последние несколько дней местные силовики ведут ожесточенные бои с террористами.

"Боевики группировок "Талибан"* и ИГ* устроили жуткую бойню после захвата района Мирза Оланг, и, по первым сведениям, от 30 до 40 человек были расстреляны", — заявил Амани.

Он отметил, что среди жертв террористов были женщины, дети и старики.

По словам представителя, местные вооруженные силы пытаются освободить район и запросили подкрепление и поддержку ВВС у центральных властей.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Талибан" запрещены в России.