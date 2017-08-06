Лавров и Тиллерсон не ответили журналистке, спросившей о санкциях

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с Сергеем Лавровым в Маниле. 6 августа 2017

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с Сергеем Лавровым в Маниле. 6 августа 2017

МАНИЛА, 6 авг – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон оставили без ответа вопрос американской журналистки об антироссийских санкциях США.

Встретившись в воскресенье в Маниле, главы внешнеполитических ведомств обменялись приветственными фразами и сказали несколько слов о графике работы на ближайшие дни.

После этого прессу попросили удалиться, и американская журналистка успела задать вопрос, упомянув новые санкции Вашингтона в отношении РФ. Лавров и Тиллерсон в ответ промолчали.