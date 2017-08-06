Девятилетний мальчик откликнулся на вакансию "защитника планеты" в НАСА

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Девятилетний американец Джек Дэвис откликнулся на вакансию "офицера планетарной защиты", открытую в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА), сообщает телеканал Fox News.

"Хоть мне и девять лет, я думаю, что я подошел бы для этой работы. Одна из причин заключается в том, что, по мнению моей сестры, я инопланетянин, я также посмотрел почти все возможные фильмы о космосе и инопланетянах ", — цитирует телеканал ребенка.

Обосновывая свое желание получить вакансию, ребенок сказал, что хорошо играет в видеоигры и надеется посмотреть фильм "Люди в черном".

"Я молод, поэтому смогу научиться думать как инопланетянин", — добавил Дэвис, который учится в четвертом классе.

When 4th grader and self-proclaimed "Guardian of the Galaxy”, Jack, wrote to us about applying for a job, we replied https://t.co/932pj3Q50B pic.twitter.com/RhcGdnzGAw — NASA (@NASA) 4 августа 2017 г.

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Директор департамента планетарных наук НАСА Джеймс Грин ответил на письмо мальчика, отметив, что должность офицера планетарной защиты является очень важной. Исследователь порекомендовал Дэвису усердно учиться и преуспевать в школе.

"Надеемся, что однажды мы увидим тебя здесь, в НАСА", — написал Грин.

Ранее сообщалось, что в НАСА открылась вакансия "офицера планетарной защиты" с зарплатой до 187 тысяч долларов в год. В обязанности такого работника будет входить не спасение планеты Земля от инопланетян, а защита других планет от земного биологического материала и наоборот во время космических миссий.

Идеальный кандидат обязан иметь как минимум год опыта работы на высокой должности в госучреждении, отлично разбираться в вопросах планетарной защиты, обладать достаточным инженерно-техническим опытом, а также быть готовым к постоянным разъездам.