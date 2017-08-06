В Донбассе прошел митинг-реквием в память об Андрее Стенине
ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Около 150 человек приняли участие в митинге-реквиеме в городе Снежное в память о погибшем в Донбассе фотографе МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине, сообщила РИА Новости руководитель исполкома снежнянского отделения общественного движения "Донецкая республика" Ольга Чумаченко.
Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное на Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев. Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества.
"В память об Андрее Стенине на месте его гибели прошел митинг-реквием, в котором приняли участие порядка 150 человек. Это и ополченцы, и местные жители, руководство города и представители общественного движения "Донецкая республика", — рассказала Чумаченко.
Фотокорреспондент Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, судебных процессов и военных конфликтов. На этой его фотографии - протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире, 2013 год.
Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире, 2011 год.
Местные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.
Жители района Маншият-Насир, так называемого "города мусорщиков", на окраине Каира. Сюда со всего города привозят мусор на сортировку, 2011 год.
Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.
Последствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева, 2010 год.
Жители села Тейит в Киргизии чистят лук во дворе своего дома, 2010 год.
Женщина с ребенком - беженцы из Сирии - в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
Мальчик из семьи сирийских беженцев в разрушенном доме в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
Дети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией, 2013 год.
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей, 2013 год.
Мальчики играют в войну в Латакии, 2013 год.
Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса, 2013 год.
Солдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.
Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб, 2014 год.
Горожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле, 2013 год.
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге, Ливия. 2011 год.
Погрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.
Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.
Лагерь беженцев в порту Бенгази, Ливия. 2011 год.
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази, 2011 год.
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе, 2012 год.
Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.
Жительница поселка Семеновка Донецкой области в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы, 2014 год.
Жители поселка Семеновка, 2014 год.
Котенок по кличке Псих на руках у ополченца, Донецк. 2014 год.
Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным, 2014 год.
Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск, 2014 год.
С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. О гибели журналиста стало известно лишь 3 сентября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.