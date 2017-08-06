В Донбассе прошел митинг-реквием в память об Андрее Стенине

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (35)

ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Около 150 человек приняли участие в митинге-реквиеме в городе Снежное в память о погибшем в Донбассе фотографе МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине, сообщила РИА Новости руководитель исполкома снежнянского отделения общественного движения "Донецкая республика" Ольга Чумаченко.

Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное на Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев. Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества.

"В память об Андрее Стенине на месте его гибели прошел митинг-реквием, в котором приняли участие порядка 150 человек. Это и ополченцы, и местные жители, руководство города и представители общественного движения "Донецкая республика", — рассказала Чумаченко.