Задержанного по делу о подготовке теракта в Австралии освободили под залог

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Полиция Австралии освободила под залог четвертого задержанного в рамках дела о подготовке теракта в самолете, сообщается в заявлении ведомства.

Ранее правоохранительные органы предъявили обвинения в подготовке и планировании теракта двум задержанным в рамках этого дела. Третий задержанный был освобожден в четверг без предъявления каких-либо обвинений.

Согласно заявлению, 39-летнему мужчине предъявлены обвинения в незаконном ношении оружия. После освобождения под залог обвиняемый предстанет перед судом 24 августа.

Правоохранительным органам Австралии удалось предотвратить теракт в самолете. По предварительным данным, задержанные планировали использовать взрывное устройство. Позже газета Australian написала, что подозреваемые собирались отравить пассажиров сернистым газом. По данным СМИ, задержанные, вероятно, имели связи с боевиками в Сирии и Ираке.