"США это интересно": советник Трампа рассказал о поставках оружия Киеву

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Белый дом заинтересован в повышении обороноспособности Киева. Так советник американского президента по нацбезопасности Генерал Герберт Макмастер прокомментировал сообщения о том, что Пентагон порекомендовал Трампу поставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В интервью телеканалу MSNBC Макмастер подчеркнул, что США уже оказывают Киеву поддержку. По словам генерала, форма помощи не имеет значения, и Белый дом рассматривает различные варианты оказания такого содействия.

"Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы России не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", — заявил он.

Как заметил американский генерал, действия Вашингтона должны основываться на потребностях Киева "предотвратить дальнейшие вторжения" на территорию Украины.

Пентагон на низком старте

Накануне телеканал NBC News со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников сообщил, что министерство обороны США официально рекомендовало Белому дому поставить образцы высокотехнологичного противотанкового оружия. Речь идет о поставках комплексов Javelin на сумму около 50 миллионов долларов.

По сведениям канала, сейчас власти США решают, поставлять ли им ПТРК напрямую, либо задействовать посредников, а также оценивают, смогут ли американские специалисты обучить работе с Javelin украинских военных.

Адмирал в отставке, экс-главком объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис назвал планы Пентагона "правильным ходом" и усмотрел в инициативах прямое влияние главы ведомства Джеймса Мэттиса.

Ставридис уверен, что поставки этих комплексов "усилят способности Украины к сдерживанию" и "заставят российских агрессоров подумать, прежде чем использовать свое наступательное оружие".

До NBC News аналогичную информацию давала газета The Wall Street Journal. Ее источники в военных и дипломатических кругах отмечали, что план поставок Пентагон прорабатывал совместно с Госдепартаментом. Сообщалось, что дело не ограничится одними ПТРК — возможны и поставки средств противовоздушной обороны.

Собеседники издания заявили, что план подразумевает размещение противотанковых ракет в местах, где "украинские войска находятся вдали от передовой линии фронта". Предполагается, что все эти меры "ограничат риски эскалации" конфликта на Донбассе и оградят Киев от обвинений в ведении наступательной деятельности. Если же украинские военные будут использовать технику ненадлежащим образом, Вашингтон может в любой момент ее отозвать, сообщала WSJ.

Ранее официальный представитель американского оборонного ведомства Мишель Балданса подчеркивала, что США не исключают поставок летального вооружения, однако окончательного решения в администрации Дональда Трампа еще не принято.

Интерес материальной нации

Разговоры о вооружении Украины американской техникой идут давно. В Кремле поступающие сообщения назвали "геополитическими рассуждениями" и подчеркнули, что позиция Москвы по этому вопросу не меняется. Как не раз заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, поставки оружия Киеву приведут к эскалации конфликта на юго-востоке Украины, поэтому всем странам, а особенно тем, которые "как-то претендуют на роль в регулировании", лучше избегать провокационных действий.

В ДНР и вовсе говорят, что страны Североатлантического альянса уже давно нелегально вооружают украинских силовиков, и показывают осколочные гранаты РПГ-7, которыми подразделения ВСУ ведут обстрел с позиций в районе Авдеевки.

По словам заместителя командира оперативного командования самопровозглашенной республики Эдуарда Басурина, эти гранаты болгарского производства, а Болгария — страна НАТО, что и свидетельствует в пользу того, что нелегальная военная помощь с Запада до силовиков все-таки доходит.

В Госдуме заявили, что США в ситуации с поставками оружия преследуют преимущественно корыстные цели, буквально, пытаются нажиться на внутриукраинском конфликте.

"Американцы, как и их президент, во все времена были абсолютно материальной нацией. Они делают всё исключительно в интересах своего государства, даже если это наступает на интересы других стран. Это обычная попытка продажи соответствующего вооружения под надуманным предлогом борьбы против внешней агрессии", — заявил первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин в интервью RT.

Депутат уверен, что если поставки все-таки будут согласованы, вместе с оружием в Украину отправятся и американские военные советники. Они, по словам Шерина, получают большие деньги, и зачастую все расходы берет на себя принимающая сторона.

"В таком случае Киев потратит на покупку вооружения деньги, которые следовало бы направить на социальные нужды, однако и это не поможет украинским властям в нападках на Россию", — резюмирует собеседник агентства.