КНДР должна получить гарантии безопасности, считает Джабаров

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. КНДР для смягчения своей программы вооружения должна получить гарантии безопасности от международного сообщества, должен идти политический диалог с участием представителей Северной и Южной Кореи, считает первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

Совбез ООН накануне единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР.

"Проголосовав за резолюцию, Россия приняла правильное решение: нельзя раздувать очаги напряженности, тем более учитывая ядерный потенциал стран", — сказал Джабаров РИА Новости в воскресенье.

По его словам, необходимо принуждать представителей Северной и Южной Кореи садиться за стол переговоров и разрешать эти спорные вопросы. При этом сенатор подчеркнул, что "личные санкции (против руководства КНДР) будут только подстегивать гонку вооружений, ракетные, ядерные испытания".

По мнению законодателя, Северная Корея должна получить гарантии безопасности, которых у нее до сих пор нет, в том числе и по линии Совбеза ООН.

"США должны проявить добрую волю и показать, что они готовы сотрудничать с другими странами", — сказал Джабаров.

Член международного комитета СФ Олег Морозов также считает, что нельзя допускать дальнейшую эскалацию напряженности на полуострове, необходимо решать вопросы путем политических переговоров.

"Голосуя за резолюцию по КНДР, здесь выбор был между плохим и очень плохим", — сказал Морозов РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия всегда отстаивает свою принципиальную позицию — недопустимость распространения ядерного вооружения, неконтролируемых конфликтов с возможным использованием ядерного оружия. Он также отметил, что ядерная программа Пхеньяна несет опасность для региона, для всего мира.

"Но при этом нельзя забывать, что КНДР пытается защитить себя от непрекращающегося давления США, которые буквально у ее границ бряцают своим ядерным оружием", — сказал законодатель.

Он полностью согласен с мнением постпреда РФ при ООН Василия Небензи о том, что ответственность за эскалацию напряженности на Корейском полуострове несут США.

Парламентарий высказался за диалог для решения данной проблемы, отметив, что "параллельно нам нужно продолжать оказывать политическое давление на США для решения всех спорных вопросов мирным путем".

СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.