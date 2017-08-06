Пентагон отказался от уязвимых к кибератакам китайских беспилотников

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американские вооруженные силы приостановили использование оборудования китайской компании DJI из опасений, что оно может выйти из-под контроля в случае кибератаки, сообщает специализированный портал sUAS News со ссылкой на внутриведомственное распоряжение.

"В связи с участившимися сообщениями об уязвимости продукции DJI к кибератакам армии США предписывается прекратить использование любой продукции DJI", — говорится в документе для внутреннего пользования, оказавшемся в распоряжении журналистов.

Решение было принято на основе порядка 300 сообщений о неполадках в аппаратуре DJI и аналитического доклада технических специалистов Пентагона.

Американские военные, в частности, должны будут отказаться от работы с беспилотными летательными аппаратами и системами, в которых используются электронные компоненты или программное обеспечение производства компании DJI — например, бортовыми компьютерами, камерами, радио, батареями электропитания и регуляторами скорости.

Представитель Пентагона подтвердил порталу издание соответствующего распоряжения, отметив, что специалисты продолжают анализ проблемы.

Менеджер по связям с общественностью компании DJI заявил, что "разочарован" решением и выйдет на связь с Пентагоном для выяснения обстоятельств.