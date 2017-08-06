КНР и страны АСЕАН одобрили проект Кодекса поведения в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 6 авг- РИА Новости, Анна Раткогло. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в ходе встречи в воскресенье одобрили рамочный проект общего Кодекса поведения в Южно-Китайском море, сообщает агентство Синьхуа.

Китай и страны АСЕАН в 2012 году подписали декларацию о международной политике в Южно-Китайском море, она также предусматривает создание общего Кодекса поведения всех вовлеченных государств, работа над которым началась еще в 2013 году.

В Маниле в воскресенье проходит ряд мероприятий по линии АСЕАН, в том числе седьмая встреча министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита и 24-й региональный форум АСЕАН по безопасности. Ключевыми темами встреч в столице Филиппин стали вопрос вокруг КНДР и противоречия по Южно-Китайскому морю.

В АСЕАН входят Таиланд, Индонезия, Малайзия, Бруней, Филиппины, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Сингапур.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.