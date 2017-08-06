Конгрессвумен Уотерс по ошибке пообещала добиваться импичмента Путина

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Максин Уотерс пообещала устроить импичмент российскому президенту Владимиру Путину, перепутав его с вице-президентом США Майком Пенсом, пишет The Washington Free Beacon. Путин и Трамп – "не разлей вода", заявила конгрессвумен Уотерс

Ведущая программы "Взгляд" Джой Бехар на телеканале ABC News спросила Уотерс, справится ли Майк Пенс с обязанностями президента лучше, чем действующий глава государства Дональд Трамп.

"Когда разберемся с Трампом, нам нужно будет взяться за Путина. Он следующий", — ответила конгрессмен.

"Путин или Пенс?" – переспросила ведущая.

"А, Пенс", — поправила себя Уотерс.

"Мы разберемся сразу же с двумя: Трампом и Путиным, а потом возьмемся за Пенса", — сказала Бехар, чтобы сгладить неловкость.

Уотерс известна своими неоднозначными высказываниями о России, а также о Путине и Трампе. Так, она заявила, что американский лидер готов "броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею". После этого пранкеры Лексус и Вован разыграли политика по телефону. От имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана они сообщили Уотерс о "вмешательстве" Москвы во внутренние дела "страны Лимпопо". Конгрессмен восприняла розыгрыш всерьез и пообещала разобраться в ситуации.

После авиаудара США по военной базе Шайрат конгрессмен заявила, что Трамп и Путин — "не разлей вода", а возрастающая напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном из-за Сирии – это лишь "спектакль". По мнению Уотерс, его конечной целью должна стать отмена антироссийских санкций.