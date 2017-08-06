Российских журналистов не пустили на мероприятия АСЕАН из-за джинсов

МАНИЛА, 6 авг — РИА Новости. Некоторых российских журналистов, прилетевших в Манилу для освещения мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в воскресенье не пустили в пресс-центр и на встречи в рамках АСЕАН, поскольку они были в джинсах.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, ранее организаторы распространили требования к дресс-коду, однако про джинсы в них не было ни слова.

"Напоминаем представителям СМИ о необходимости надевать соответствующую случаю одежду. Нарядно-повседневный стиль (smart casual), нельзя надевать резиновую обувь", — говорилось в рекомендациях.

Тем не менее, на входе обнаружилось, что понятия филиппинской стороны о smart casual несколько расходятся с общепринятыми. Джинсы оказались под запретом, и после продолжительных переговоров с организаторами мероприятия четырем-пяти журналистам пришлось вернуться в гостиницу, а кто-то даже отправился в ближайший магазин, чтобы сменить гардероб.

В Маниле в эти дни находится российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергее Лавровым. Глава МИД примет участие в министерском совещании Россия — АСЕАН, седьмой встрече министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита и 24-м региональном форуме АСЕАН по безопасности.