Число жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 23

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Число погибших в результате наводнений на севере Вьетнама достигло 23 человек, продолжаются поиски 16 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на центральный комитет по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее сообщалось о семи погибших и 27 пропавших без вести.

Стихия уничтожила 228 домов, 21 человек получил травмы. В регионе повреждены дороги и ирригационные системы, под угрозой оказался урожай зерновых.

Почти пять тысяч военнослужащих, полицейских и местных жителей задействованы в поисках пропавших без вести людей.